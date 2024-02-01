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Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı. Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkabilen 31 yaşındaki yıldız oyuncu 2 asistlik performans sergiledi.

LORENZ ASSIGNON'DAN VAZGEÇİLDİ

Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan gelen tepkilerden sonra bu transferden vazgeçti. Satın alma opsiyonu bulunmayan oyuncuyu taraftarlar kabul etmemişti.