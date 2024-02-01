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Beşiktaş, sezon başında transfer edilen Hırvat futbolcu Ante Rebic ile yollarını ayırmak için çaba sarf ediyor.

Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro olan 30 yaşındaki Rebic'in 2025'te bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istiyor.

REBIC AYRILIĞA YANAŞMIYOR

Sezon başında İtalyan devi Milan'dan ayrılan ve bedelsiz olarak transfer edilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu ise ayrılığa olumlu bakmıyor. Beklentileri karşılıksız bırakan Rebic'in de düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu aktarıldı.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıktı ve 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.