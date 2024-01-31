Van'daki veteriner hekimler ağır kış koşullarında hayvanların tedavisini aksatmıyor
3 milyon 445 bin 779 küçükbaş varlığıyla ilk sıralarda olan, hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da, Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerce yılın her döneminde hayvan varlığı ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Kışın kar ve tipiye rağmen dönemsel aşılar için Çaldıran ilçesine giden veteriner hekimler, işletmeleri ve ahırları dolaşarak hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, aşılarını yapıyor.