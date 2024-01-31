Van'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Van Kedisi Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kedi villasında koruma altında tutulan Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı.
Van'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Van Kedisi Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kedi villasında koruma altında tutulan Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı. AA