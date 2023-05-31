Son yıllarda yağışların istenilen seviyede olmaması Van Gölü Havzası'ndaki akarsuları olumsuz etkiledi. Havzadaki birçok derenin debisi düştü, bazıları da kuruma noktasına geldi. İlkbahar yağışları da debisi düşen derelerin su seviyesini pek artırmadı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz döneminde Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, yeteri kadar su olmadığı için derelerin üst kısımlarına kadar çıkamadı.

Balık göçünün en güzel izlenebildiği Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı ve Erciş ilçesindeki Deli Çay'da debinin düşmesi sonucu balık varlığı önemli ölçüde azaldı.AA