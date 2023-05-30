Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üreme döneminde tatlı sulara göç ettiği için avlanması yasaklanan inci kefalinin 15 Nisan'da başlayan göç yolculuğu sürüyor. Balıkların göçü sırasında uygulanan av yasağını ise en önemli besin kaynağı balık olan Van Gölü martıları deliyor. AA