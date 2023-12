Tahmini Okuma Süresi: dakika

Son dönemde hızla yükselen et fiyatlarıyla başa çıkmak adına Et ve Süt Kurumu (ESK) önemli bir adım attı. Kurum, kırmızı et piyasasındaki dengesizliği düzeltme ve düzenleme misyonuyla hareket ederek sığır satışlarına başlayacak.

ESK'TAN KIRMIZI ET FİYATLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ESK'nın yaptığı açıklamaya göre, şarküteri üretimi yapan firmalara yönelik olarak, etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kg canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı gerçekleştirilecek. Bu adım, kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

Kesimlik büyükbaş hayvanların teslimatı, Derince-Bandırma Limanı'nda yapılacak ve teslimattan itibaren üç gün içerisinde, ESK personeli gözetiminde kesim işlemleri tamamlanacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLAR

Başvurular, 27.12.2023 ile 08.01.2024 tarihleri arasında saat 15.00'a kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne (Genel Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü 11. Kat A BLOK) yapılabilecek. Başvuruda bulunacak firmaların, belirtilen tarih ve saatlere dikkat etmeleri önemlidir.

Canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dâhil) satış fiyatı 130,00 TL/Canlı Kg + KDV olarak belirlendi. İlk defa başvuruda bulunacak firmaların, satış usul ve esaslarında belirtilen tüm evrakları eksiksiz ve imzalı bir şekilde teslim etmeleri gerekmektedir.

Daha önce ESK'dan canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satın almış olan firmalar ise mevcut evraklarının incelenmesi için dilekçe ile başvuruda bulunabilecekler. Bu adım, süreçte daha önce işlem yapmış firmaların başvuru sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.