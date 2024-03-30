Ordu'da, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi" kapsamında geleneksel yöntemlerle dikilmiş, yaşlı ve verimden düşmüş, özellikle eğimli arazilerdeki fındık bahçeleri sökülerek teraslar oluşturuldu.

Gençleştirme ve yenileme çalışması yapılarak verim ve kalite artışının sağlandığı proje sayesinde, fındık tarımında örnek modern bahçeler tesis edildi.

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde projenin uygulandığı bahçede inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, ülke genelinde tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ordu'da ise fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, yaşlanmaya bağlı verimden düşmüş bahçelerin yenilendiğini ifade etti.

2021'de başlatılan projenin yüzde 100 hibe destekli uygulandığına işaret eden Yılmaz, 9 ilçede 34 üreticinin bahçesinde 250 dekarda yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yıl içinde 100 dekarda yenileme yapılmasının planlandığını dile getiren Yılmaz, projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 30 Nisan'a kadar ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurması gerektiğini belirtti.

"Üreticimiz daha karlı bir üretim yapsın istiyoruz"

Kökleri yaşlanmış, tamamen verimden düşmüş fındık bahçelerinde yenileme yaptıklarını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız ülke ekonomisine ciddi getirisi olan fındığın verimini ve kalitesini artırmak, üreticilerimizin daha çok kazanmasını sağlamak. Kültürel işlemleri daha rahat yapabilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. Böylelikle maliyetleri düşürerek üreticimiz daha karlı bir üretim yapsın istiyoruz."

Yılmaz, üreticilerin hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem mekanizasyona imkan sağlaması hem de birim alanda verimi yüksek yeni modern bahçelerin oluşturulması noktasında çalışmanın önemli olduğuna dikkati çekerek, dekarda 400-450 kilogramın altında verim alınmayacağını anlattı.

Fındığın değerli bir ürün olduğunun altını çizen Yılmaz, "127 bini aşkın üreticimiz var. Biz istiyoruz ki çabalayan, uğraşan üreticilerimizin emekleri boşa gitmesin. Bütün çabamız bu yönde." diye konuştu.

Fındık üreticisi Ferhat Şenol ise başvurusunun ardından ekiplerin 10 dönümlük bahçesindeki fındık ağaçlarını kestiğini, ardından tek dal usulü dikim yapıldığını söyledi.

Dönüm başına 400-500 kilogram fındık almayı hedeflediklerini belirten Şenol, "Bu proje öncesinde 10 dönümden 1 ton alıyordum. Fındık verimden düşmüştü. Bu çalışma güzel oldu. Bakımı, fındık toplaması, ürünü güzel. Çok rahat ve örnek bir bahçe oldu. Çok memnunum. Gören diğer üreticilerin de hoşuna gidiyor." dedi.