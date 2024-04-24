Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı fahiş fiyatı önlemek için piyasada oynanan oyunları tespit ederek tek tek üzerine gidiyor.

Bugüne kadar rafta ve kasadaki etiketlerin farklı olması denetleniyordu. Şimdi ise o ürünün tavsiye fiyatı belirlenecek ve ambalajın üzerine "tavsiye fiyatı" şeklinde konacak. Market bu fiyatı değiştirdiğinde tüketicinin itiraz etme ve şikayette bulunma hakkı doğacak.

Ambalaj üzerine tavsiye fiyatı yazılacak

Fahiş fiyatla mücadele için bu kez de ambalaj üzerine tavsiye fiyatının yazılması planlanıyor.

Etiketteki fiyatlar devamlı değişemeyecek

Bu karara göre, üretici-perakendeci ve toptancı ürünün fiyatını belirleyecek. Ürün o fiyattan rafa gelecek. Böylece sürekli fiyat etiketi değişimi yapılamayacak.

Tavsiye fiyatı tarafların kararı ile belirlenecek

Ambalaja eklenecek tavsiye fiyatı, üretici-perakendeci ve toptancının ortak kararı ile belirlenecek. Taraflar ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak.

Etikette tavsiye fiyat ve üretim tarihi olacak

Bu fiyat Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak. Belirlenen fiyat, üretim tarihiyle birlikte ambalaja basılacak.

Satış fiyatı tavsiye fiyatını aşarsa tüketici şikayet edecek

Etikete basılacak fiyatın dışına çıkıldığında tüketicinin şikayet etme hakkı doğacak. Böylece tavsiye fiyatı, kendi arasında anlaşan marketlerin de tekeline son verecek.

Stokçuluk bitecek

Marketler aldıkları ürünü üzerine koydukları kârla satıyor, o ürünün fiyatı değiştiğinde elinde kalan kısmını zamlı olarak yeniden rafa koyuyordu. Tavsiye fiyatı ise ürün zamlansa da marketin elinde kalan malın fiyatı zamlanmayacak. Böylece stokçuluğun da önüne geçilmiş olacak.

Müşteriye fiyat kıyası yapma olanağı tanınacak

Müşteri, tavsiye fiyatı ile satış fiyatını kıyas yapabilme olanağına sahip olacak. Böylece marketler fahiş fiyat uygulamasına gidemeyecek. Bu durumda tüketiciye şikayet etme hakkı tanınacak.

"Ambalaj fiyatını düşürmek suç"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, 'ambalaj üzerine fiyat etiketi' uygulamasının fırsatçılara geçit vermeyecek çok önemli bir adım olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

Geçmiş yıllarda şeker ve yağda stokçuluğu gördük. Şimdi ambalaj üzerine fiyat etiketi uygulaması devreye girerse ürünü saklayamazlar. Fakat rekabet ortamında perakendeci bunu yapmak istemeyecektir. Eğer tavsiye edilen fiyatta bir oynama ya da üzerine farklı bir fiyat yapıştırılırsa bu suç teşkil edecek.