DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Yeni görevleri için hayırlı olsun temennisinde bulunmak ve çiçek göndermek isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Eş Başkanlar, çiçek göndermek yerine Van'daki SMA hastalarına bağış yapılmasını rica etti.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın yayınladığı o mesaj:

Değerli halkımız. Belediyemize çiçek göndermek isteyenlerin çiçek almak yerine Van'daki SMA hastalarının hesaplarına bağış yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Duyarlılığınız için teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. SMA hastası çocuklar ve aileleri umut bekliyor!