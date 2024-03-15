Van’da mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van için büyük öneme sahip çevre yolu ve diğer ilçe yollarının bitim tarihine ilişkin tarih vererek, yapılan yatırımları da anlattı.

Van’da yapılan yol çalışmalarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Van’ın bölünmüş yol uzunluğunu 597 kilometreye çıkardık. Van - Tatvan yolu üzerinde bulunan 2 bin 326 metre uzunluğundaki Kuskunkıran 1 tüp tünelini çift yönlü olarak trafiğe açtık. Bunun devamı olan 4 bin 18 metre uzunluğundaki 2’nci tüp tünelin, proje çalışmalarına devam ediyoruz. İçinde 3 bin 150 metre uzunluğunda çift tüplü Güzeldere tünelinin de bulunduğu Van-Hakkari-Yüksekova ayrımı yolunu, Van çevre yolunun Özalp kavşağı ile Erciş kavşağı arasını, Doğubeyazıt-Çaldıran yolunu, Erciş şehir geçişini inşallah bu yıl tamamlıyoruz” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Van çevre yolunun kalan kısmını, Erciş, Muradiye, Çaldıran yolunu, Van Özalp Kapıköy yolunu, Edremit – Gevaş ayrımı yolunu, Adilcevaz – Erciş yolunu, Van – Muradiye ayrımı yolunu önümüzdeki yıl, Erciş – Patnos yolunu bir sonraki yıl bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

BAHÇESARAY’A MÜJDE

Bahçesaraylıların heyecanla bekledikleri bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan; “Şehrimize kazandırmakta kararlı olduğumuz bir diğer önemli eser de Bahçesaray tünelidir” vurgusu yaptı.

YAPILAN YATIRIMLARI ÖZETLEDİ

Van’a yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Erdoğan; “Demiryollarında Van il sınırlarındaki mevcut hatları komple yeniledik. Van Gölü kenarına gemi üretme tesisi yaptık. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Edremit ve Dereboynu iskelelerini, Edremit tekne barınağını inşa ettik.

Gevaş Akdamar iskelesini, Gevaş barınağını onardık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yollarının inşasını büyük oranda tamamladık. Van Ferit Melen Havalimanımızı yeniledik” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman alanında yapılan yatırımları da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Şehrimize 5 baraj, 18 sulama tesisi, 134 taşkın koruma tesisi, 5 gölet ve 4 hidroelektrik santrali inşa ettik. Toplam 42,5 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak olan 11 barajın inşaatı sürüyor.

Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 374 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 3 milyar lira gelir artışı sağladık… Vanlı çiftçilerimize 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik” şeklinde konuştu.

Sanayi ve teknolojide yapılanları da anlatan Erdoğan; “1 yeni Organize Sanayi Bölgesi ve 1 Tekno Parkı faaliyete geçirdik. Van – Erciş Organize Sanayi Bölgesinin 25 hektar alan büyüklüğündeki 2. Etabını bu yılın yatırım programına aldık. Gençlere ve kadınlara istihdam alanı açmak üzere Muradiye ve Özalp Tekstil Kent projelerini tamamlayarak hizmete açtık. İstihdamı desteklemek için Vanlı işverenlerimize yaklaşık 3 milyar lira prim teşviki verdik” dedi.

SARAY VE BAŞKALE’YE NE ZAMAN DOĞALGAZ GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray ve Başkale ilçelerine doğalgazın gideceği tarihe ilişkin de konuşarak, şunları söyledi; “Enerjide Van, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Tuşba’ya doğalgaz arzını sağladık. Bu yıl içerisinde Saray’a, 2025 yılında Başkale’ye doğalgaz arzını sağlamayı planlıyoruz.”

Erdoğan, “Ne kadar özetlersek özetleyelim yatırımlar anlatmakla bitmiyor…” dedikten sonra yapılan yatırımlar video yayınıyla gösterildi.

Erdoğan, ardından konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah’ın izniyle 31 Mart’tan sonra Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz işbirliği ile bu hizmetlere çok daha fazlasını ekleyeceğiz. İnşallah bu seçimler ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak.

Van sahip olduğu potansiyel ile Türkiye Yüzyılının lokomotif şehirlerinden bir olmaya aday zaten. Biz bu süreci hem hızlandırmak hem güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Van’ın adaylarımıza çok güçlü destek vereceğine inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra AK Parti ve MHP Van İl Başkanları, Milletvekilleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adayları tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi ve Erdoğan hepsinin elini tek tek havaya kaldırdı.

Erdoğan Van’dan ayrılarak Hakkari’ye hareket etti.