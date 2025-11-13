Vergi, harç, SGK borcu bulunanlara ilişkin uygulanan faiz oranında değişikliğe gidildi ve bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

6183 sayılı Kanun'un 51. maddesindeki değişiklik, kamu alacaklarında gecikme zammını aylık yüzde 3,7 olarak belirledi.

Bu indirim, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK borçlarını kapsıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'ndeki revizyonla, ödeme kabiliyeti olmayan mükellefler haciz baskısından kurtulacak. Borçlular, bağlı vergi dairesine giderek düşük faizli taksitlendirme talep edebilecek.

Kanun'un 48. maddesine göre tecil faizi, yıllık yüzde 39'a çekildi. Bu, borçlarını yapılandırmak isteyenler için büyük avantaj: Daha uzun vade, daha az faiz yükü.