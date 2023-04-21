Van’da dün gece yarısı başlayan sağanak sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Son zamanlarda kentte yağan en ufak bir yağışta bile İpekyolu, İkinisan ve Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere bir çok cadde ve sokak göle dönüyor. Alt yapı iyleştirmelerinin yapılmadığı Van'da, vatandaşlar mağduriyet yaşarken, sürücülerde trafikte zor anlar yaşıyor.

Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan vatandaşlar, "Öyle bir duruma geldikki en ufak bir yağışta bile caddeler göle dönüşüyor, su baskınları oluyor. Cadde ve sokaklarda yürüyemez hale geldik. Bu kentin belediyeleri, VASKİ kurumu ne iş yapar? Vatandaş mağdurdur, öyle göz boyamakla icraat olmuyor. İcraat yapmak isteyen kişi ilk önce Van'ın alt yapısına, cadde ve sokaklarına çözüm bulmalı. Yıl olmuş 2023 ve biz halen kentin geleceğini düşünmeyen kişiler tarafından yönetilmeye ve mağdur edilmeye devam ediyoruz." dedi.

Öte yandan İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan, Cevdetpaşa, Selimbey Mahallesi ile Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evler ile Bağdat İş Merkezi'ni su bastığı yönünde ihbarlar geliyor.