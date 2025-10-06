Emekliler ocak ayını bekliyor...

Milyonlarca emekli, açıklanan veriler ışığında maaşlarını hesaplamaya başladı.

EMEKLİNİN YÜZDE 7,50'LİK ZAMMI CEPTE

TÜİK, eylül ayı enflasyonunu geçtiğimiz hafta açıkladı.

Enflasyon temmuzda 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 oranında arttı.

Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 7,50 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 7,50'lik zammı şimdiden garantiledi.

GERİYE 3 VERİ KALDI

Ancak milyonların zammı ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netleşecek.

MASADA 4 FARKLI SENARYO VAR

Emekli zamlarına ilişkin yıl sonu beklentileri konusunda farklı senaryolar söz konusu.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı yüzde 10,56 olarak şekilleniyor.

Orta Vadeli Programda ise 2025 yılı sonu tahmini yüzde 28,5 olarak kayda geçti.

Bu tahmine göre, ikinci yarı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,14 zam alabilecek.

MERKEZ BANKASI VE OVP'YE GÖRE EMEKLİ ZAMMI

Merkez Bankası'nın yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 29.86 olarak tahmin edildi.

Bu senaryoyla da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11,3 seviyesinde kalacak.

Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi anketindeki tahmin ise yüzde 31,94 olarak ortaya çıktı. Bu tahminle de zam oranı yüzde 13,08 olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor.

6 aylık enflasyonun senaryolarına göre bu rakam 18 bin TL'nin üzerine çıkacak.

Buna göre en düşük emekli maaşı yıl sonunda, yüzde 10,56 zamla 18 bin 663 TL, yüzde 10,14 zamla 18 bin 592 TL, yüzde 11,3 zamla 18 bin 788 TL, yüzde 13,08 zamla 19 bin 89 TL olarak şekillenecek.