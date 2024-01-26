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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı"nda konuştu.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada emeklilere 20 yıl içinde her zaman ayrıcalık tanındığını belirterek, "Bu yıl inşallah emeklilere sağlanan imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak." dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Ek artıştan kaynaklı farklar, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içerisinde ödenecek.

"RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDIKTAN SONRA BİR HAFTA İÇİNDE HESAPLARA YATACAK"

Işıkhan, emeklilere zam farklarının verileceği tarihi de şu sözlerle açıkladı:

Emeklilerin her yıl maaşları ocak ve temmuz aylarında artmaktadır. Alınan yüzde 49,25 oranında zamdan doğan fark, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içinde hesaplara yatmış olacak.