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Dolar kuru 30 TL seviyesini aşarken altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da sürüyor. İç piyasada Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yatırımcıların odağında Fed'in faiz kararı var.

Altın fiyatları yükselecek mi, 2024'te yatırımcıları neler bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Fed'in faiz kararına işaret ederken gram altında da rekor tahmininde bulundu. İşte ayrıntılar...

Uzman isim Fed kararını işaret etti, rekor için tarih verdi!

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 57 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutulacağı öngörülüyor.

İslam Memiş Youtube kanalında altındaki son durum ve tahminlerini paylaştı. Memiş'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Ons altın 2035 dolar seviyesinde. Fed'e kadar 2000 dolar destek seviyesi, yukarıda 2070 direnç seviyesi var. Bu bant aralığında takip etmeye devam ediyoruz."

"Gram altın tarafında yine yüksek bir rakam var karşımızda. 2060 / 2070 lira aralığında dalgalanan bir gram altın var. Burada da 2040- 2070 aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz."

"Ons altında her ne kadar baskılanma sürse de dolar kurunun güçlü duruşu gram altın düşüşlerinin daha cılız kalmasına neden oluyor."

"Ons altında gördüğünüz düşüşleri gram altın tarafında beklemeyin. Kısa vadeli bir baskılanma süredi Fed'e kadar devam edecektir ama Fed'in faiz kararından sonra yine 2090 lira seviyesini yukarı yönlü kıran bir gram altın karşımızda olacak."

"Bu yıl boyunca her ay yeni bir rekor tazeleyen bir gram altınla yolumuza devam edeceğiz."