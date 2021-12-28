Başkan Tuğrul: Ulaşıma henüz zam yapılmadı

Van'da yol ücretlerinin 5 TL'ye çıkarıldığı söylentilerine açıklık getiren Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul, konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Başkan Tuğrul, kent genelinde ulaşıma henüz zam yapılmadığını söyledi.

Başkan Tuğrul, akaryakıt artışından dolayı zammın gerekli olduğunu belirterek, bu konuda UMOKE ile görüşmelerini sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Tuğrul, gelinen noktada sürekli artan maliyetler nedeniyle fiyat artışı yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, görüşmelerinin devam ettiğini vurguladı. Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul, şoför esnaflarıyla sürekli bir araya geldiklerini ve sorunlarını çözme noktasında çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, son dönemde benzin ve motorine gelen zamların şoförleri çok fazla zorladığını söyledi.

Girdi maliyetlerinin arttığını ifade eden Başkan Tuğrul, ulaşıma zam için UMOKE ile görüşmelerini sürdürdüğünü vurguladı. Başkan Tuğrul, artan masrafların ve mevcut dolmuş fiyatının kendilerini kurtarmadığını, bu nedenle dolmuş fiyatlarında bir artış olması gerektiğini savundu. Vatandaşlar ise, zorlu bu süreçte ulaşıma zam yapılmaması gerektiğini ifade ettiler. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Vanlılar, zam yapılmamasının daha doğru olacağını vurguladılar.

bölgegazetesi