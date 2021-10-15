YKS Ek Yerleştirme Tarihleri Açıklandı Mı? YKS 2. Ek Yerleştirme Tarihleri Açıklandı Mı?

YKS’de 140 puan alanlar tercihleri ne zaman yapacak? 2021 2022 YKS ek tercihler ne zaman? 2021-2022 YKS ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. YKS birinci ek yerleştirem sonuçları 1 Ekim’de açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ikinci ek tercih tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki YKS 140 puan alanlar için ek tercih ne zaman başlayacak? YKS ikinci ek yerleştirem nasıl yapılacak? YKS 140 puan ile alan üniversiteler açıklandı mı? ÖSYM 20221 2022 YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

YKS 140 puanla ek tercihler ne zaman? YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 140 TYT puanı ek yerleştirme kılavuzu

ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte üniversiteler boş kontenjanlarını ÖSYM bildirerek ek yerleştirme alınması için süreç de başlamıştı. ÖSYM de kayıtlardan sonra boş kalan bölümlere birinci yerleştirme yapmak için YKS ek yerleştirme tercih sürecini 20-23 Eylül tarihleri arasında başlatmıştı. YKS ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim tarihinde açıklandı. Ek yerleştirmelerde bir üniversite programına yerleşen adaylar kayıt tarihlerini araştırıyor.

EK yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS 140 puan alanlar için ek tercih ne zaman başlayacak?

YKS’den 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak sorusu da gündem oldu. 140 puanla alan üniversite ve bölümler ile ikinci ek yerleştirme tarihlerine ilişkin merak edilenler haberimizde. 2021 YKS puanı 140 olan öğrenciler, ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. Sonuçları bugün açıklanan ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için; TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak. 140 puan alanlar için gerçekleştirilecek YKS 2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Birinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklandı ancak boş kontenjanlar henüz duyurulmadı. Boş kalan kontenjanların duyurulmasının ardından ikinci ek tercih takviminin de açıklanması bekleniyor.

YKS 140 puan ile alan üniversiteler açıklandı mı?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

YKS ikinci ek yerleştirem nasıl yapılacak?

1'inci Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversite kayıtlarını yapacak. Üniversite kayıtları sonrası da boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek

Yks Ek Yerleştirme Tarihleri

2021-YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklama ile netlik kazandı. Aygün'ün açıklamasına göre başvurular yarın itibariyle alınacak.

Halis Aygün paylaşımında "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

kaynak:kamu alımları