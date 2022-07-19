YKS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı!
2022 YKS sonrası ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin resmi sitesinden yayımlandı. Açıklanan kılavuza göre bu yıl üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 oldu. Hukuk fakültelerinde giriş için ilk 100 binde olma şartı 125 bine çekildi.
Son dakika: 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Hukuk fakültelerinde giriş için ilk 100 binde olma şartı 125 bine çekildi. Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
2022 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.
Öte yandan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programları'na başvurabilmek için en düşük başarı sıralamalarına da yer verildi.
Tıp Fakültesi: En düşük 50 bin
Diş Hekimliği: En düşük 80 bin
Ezcacılık: En düşük 100 bin
Hukuk: En düşük 125 bin
Mühendislik: En düşük 300 bin
Öğretmenlik: En düşük 300 bin
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