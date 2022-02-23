Salih Akman'dan öğrencilere müjde!
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman YKS hazırlık kursuna katılan öğrencilerin sınav ücretlerinin karşılanacağını duyurdu.
Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ücretsiz olarak açmış oldukları Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağı müjdesini verdi.
Eğitime verdiği destek ve sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için bir projeyi daha hayata geçirdi.
Belediyeye ait toplum yaşam merkezinde açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrencilerle belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Akman, gençlerin geleceğe atılacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretlerini belediye olarak karşılayacakları müjdesini verdi.
Her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Akman, yarınların umudu olan öğrencilere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Akman, “Kurs açmakla yetinmiyoruz. Açtığımız kursumuzu sık sık ziyaret ederek genç kardeşlerimiz ile bir araya gelerek isteklerini kendilerinden dinliyoruz.
Üniversite sınavına çok çalıştıklarını görüyorum. Biliyorum ki çok iyi yerlere gelecekler ve ülkemize de çok büyük hizmetler yapacaklar. Biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimiz de girecek oldukları YKS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tam. Rabbim zihin açıklığı versin” dedi.
Sınav ücreti jestine karşı duydukları mutluluk gözlerinde okunun öğrenciler adına söz alan gençler ise eğitime verdiği desteklerinden dolayı Başkan Akman’a teşekkür ettiler.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|25
|55
|2. 1461 Trabzon FK
|25
|55
|3. Sivas Belediyespor
|25
|48
|4. Bodrumspor
|25
|47
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|25
|45
|6. Çorum FK
|25
|43
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|25
|43
|8. Somaspor
|25
|42
|9. Afjet Afyonspor
|25
|41
|10. Ankaraspor
|25
|35
|11. İnegölspor
|25
|34
|12. Etimesgut Belediyespor
|25
|32
|13. Serik Belediyespor
|25
|30
|14. Diyarbekirspor
|25
|28
|15. Adıyaman FK
|25
|28
|16. Sarıyer
|25
|26
|17. Turgutluspor
|25
|24
|18. Ergene Velimeşespor
|25
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|25
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|25
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|28
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17