Öğrenciler kent tanıtım gezisinde
Van'da öğrenciler kent tanıtım gezisinde gezdiler. Öğrenciler 'Şehri Van'ı geziyorum, tarihi öğreniyorum' projesi kapsamında müze ve Van Kalesi'ni de gezdiler.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen “Şehri Van’ı geziyorum, tarihimi öğreniyorum” kapsamında İpekyolu ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu’nda okuyan yaklaşık 100 öğrenci ve sorumlu öğretmenleri, sabah saatlerinde belediyeye ait otobüslerle alınıp Van müzesine getirildi. Rehber eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, sergilenen eserleri inceleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Gezide doyasıya eğlenen öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı.
Müzeyi ilk kez görme imkânının olduğunu söyleyen 5. sınıf öğrencisi Talha Kahraman, Belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Müzede ilgisini en çok çeken eserin eski madeni paralar olduğunu ifade eden Kahraman, Urartuların kentte önemli izler bıraktığını belirtti.
Daha sonra Kale çevresinde gezen ve kale hakkında bilgi alan öğrencilere gezi sonunda sıcak çorba ikramında bulunuldu. Van Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik etkinliklere, belirli periyotlar halinde devam edeceği kaydedildi.
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