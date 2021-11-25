Eba seminer programına nereden nasıl girilir? Eba seminer programına e devletten mi girilir? Eba öğretmen girişi nasıl yapılır şifresi unutulursa nereden nasıl alınır?

EBA seminer programı nasıl girilir? EBA seminer programı nedir?

EBA öğretmen seminer programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Öğretmen EBA'ya giriş yaparak, 'Mesleki Gelişim' başlığı altında "15-19 Kasım Mesleki Bilimler" isimli içerikten ara tatil semineri canlı yayınına ulaşabilecektir. İşte EBA seminer programı ve giriş ekranı.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI

15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil),

17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler