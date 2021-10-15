Ales3 başvuruları ne zaman hangi tarihler arasında yapılabilir? Kimler başvuru yapabilir başvuru koşulları nelerdir? Hangi tarihler arasında başvuru yapılabilir?

2021 ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM 2021 ALES 3 sınavı ne zaman?

ALES/3 başvuruları açıldı. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek. 2021 ALES ne zaman yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) ÖSYM tarafından 21 Kasım'da uygulanacak. ALES başvurusu ne zaman sona eriyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim 2021'e kadar sınava başvurabilecek.

2021 ALES 3 sınavı ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 ALES 3 başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

ALES 3 sınav ücreti ne kadar?

ALES 3 Sınav Ücreti:145 TL olarak belirlendi. Başvuru yapacak adaylar sınav ücretini Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödeyebilir.

kaynak:yeni akit