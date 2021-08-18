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20 Bin öğretmenin atama tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim kararından dolayı sözleşmeli öğretmen atama takviminin değiştirildiğini duyurdu.

EĞİTİM 18.08.2021, 18:09
20 Bin öğretmenin atama tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Değişiklik kararı ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başlayacak. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişikliğe gidildi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

MSB'den 2021 mart sözleşmeli öğretmen ataması takvim değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir."

Kaynak: YeniAkit

#öğretmen atama tarihleri #atama #MEB
Yorumlar (4)
Okan 13 saat önce
Milyonlarca işsiz var her ay öğretmen alıyorlar ve bu insanlar zaten okul yok çalışmıyor
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Benjamin Franklin 7 saat önce
Sanki bekçiler gece gündüz kan ter içinde kalıyor üstelik öğretmenlerden daha fazla alıyorlar
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Öğretmen 8 saat önce
Zavallı kıskanç. Keşke öğretmen olabilseydim diye kendini yiyip bitirdiğine eminim.
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Beyaz Timsah 12 saat önce
500 bin işsiz öğretmen var haberin var mi ?
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