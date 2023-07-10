Wanhaber / Ramazan Çetin

Geçtiğimiz eğitim – öğretim sezonunda Edremit İlçesinde okullar arası atık pil toplama yarışması düzenlendi.

Eğitim – öğretim sezonunun sona ermesinin ardından en çok atık pili toplayan ilk 3 okula Edremit Belediyesi tarafından ödül verildi.

Ödüller, Edremit Sıfır Atık Müdürlüğünde düzenlenen mini bir programla Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük tarafından, söz konusu okulların yöneticilerine teslim edildi.

Sıfır atık projesi kapsamında düzenlenen atık pil yarışmasında Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul Ortaokulu birinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu ikinci ve Ayazpınar İlkokulu ise 3. oldu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sıfır atık kapsamındaki proje çerçevesinde dereceye giren okulların yöneticilerini tebrik etti.

Söz konusu yarışmanın her yıl düzenleneceği kaydedildi.