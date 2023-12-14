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WanHaber/Özel

İlk olarak 2021 Yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan ‘Nerede Kalmıştık’ Okuma Yazma Seferberliği projesi ile Edremit Belediyesi ve Edremit Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında kurslarını tamamlayarak okuma ve yazma öğrenen 500 kadın kursiyer Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifikalarını törenle aldı.

Edremit Süphan Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika programına Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ev sahipliği yaptı. Sertifika programına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan Karakurt ile mezun kursiyerler ve aileleri katıldı.

Sertifika programında konuşan Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan Karakurt, ‘’ 2 Ekim tarihinden bugüne kadar 1365 kurs açtık, bu kurslarda kursiyer olarak kayıt yaptığımız öğrenci sayısı 17 bin ve hedefimiz 40 binleri bulmak. 127 bin nüfusu olan bir ilçeyiz, bu nüfusun üçte birini Halk Eğitim Merkezine getirmeyi, bu insanları kurslarımızda istihdam etmeyi ve kursiyerlerimizle birlikte Edremit’imizin bu güzel insanlarını kurslara taşımayı düşünüyoruz. 100 okuma yazma kursumuz var, bu kurslarda beş yüze yakın kursiyerimiz var, bunu arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz.

Biz eğitim seferberliğini sadece örgün eğitim kurumlarında değil yaygın eğitim kurumlarında da, Hayat Boyu Genel Müdürlüğü’nde de yaş sınırı olmadan bütün insanları kuşlarımıza kaydediyoruz.’’ sözleriyle kadınların okuma ve yazma öğrenebilmesinde yaygın eğitimin ne denli faydalı olduğuna değindi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük ise, “Kadınlarımızın toplumdaki yerinin güçlenmesi ve geliştirilmesinin en büyük etkenlerinden birisi okuma yazma olduğunu vurgulamak isterim. Geçmişten günümüze bakıldığında gerek ekonomik, gerek coğrafik özelliklerden dolayı birçok kadınımız örgün eğitim döneminde okuma-yazma alışkanlığını ve becerisini kazanamadı.

21’inci yüzyıl Türkiye’sinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle Hayat Boyu Genel Müdürlüğü’müz ile stratejik planda okuma- yazma oranı düşük olan illerimize daha büyük bir önem verilerek yaygın eğitim gerçekleşmeye başlandı. İlçemizde 500 kadınımız okuma-yazma ile taçlandılar. Temel eğitimde 4 yıl boyunca verdiğimiz eğitimi burada 2 ayda 8 modülle kısa bir sürede yaptınız, en büyük zoru sizler başardınız. Bu durum da kadınların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.’’ ifadeleriyle bu süreçte emek sarf eden usta öğreticilere teşekkür etti.

İSMAİL SAY’IN ANNESİ DE SERTİFİKA ALDI

‘Nerede Kalmıştık’ Okuma Yazma Seferberliği projesinin her aşamasında proje için elinden gelen desteği sağladığını belirten Edremit Belediye Başkanı Avukat İsmail Say, “Bugün ben de heyecanlıyım, beni dokuz ay karnında taşıyan, katlanan ve beni yetiştiren anneme okuma yazma sertifikası vermeyi nasip eden Allah’a şükrediyorum. Tabii o günlerin şartları itibarıyla okuma-yazmaya müsait değildi ama ben akşamları eve gittiğimde ondaki azmi, ondaki fedakarlığı bu kadar işin gücün arasında çabasını gördüm. Mutlaka hepiniz de o şekilde bir çaba sergilemişsinizdir.’’ dedi.

Edremit Belediye Başkanı Avukat İsmail Say, ‘’Aldığım rakamlara göre 1365 kurs ve 5 binin üzerinde kursiyer var. Edremit son yılda çok ciddi bir atak yaptı" diyerek Edremit’te ki okur-yazar sayısındaki artışa vurgu yaptı.

Örgün eğitim kadar yaygın eğitimin de önemli olduğuna değinen Belediye Başkanı İsmail Say, ‘’Başta halk eğitim, ilçe milli eğitim ve il milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyorum, biz bir aileyiz. Belediye olarak lojistik ve destek kısmındayız ama işin en önemli kısmında tabii ki usta öğreticilerimiz ve hocalarımız var, onların emekleri yadsınamaz. ‘Nerede Kalmıştık Programı’ aslında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin projesi. Her alanda olduğu gibi kadınlar konusunda da çok duyarlı.

Eğitimden kopan ve okuma-yazma şansı olmayan sizin gibi binlerce annemiz, kardeşimiz vardı, siz onlar içinde şanslı olanlarsınız. Sizlerin de emeği ve çabanız sayesinde buralara geldik. Önünüzde bir deniz vardı ama siz yüzme bilmiyordunuz, artık o denizde yüzebilecek, derdinizi anlatabileceksiniz. Bilgi çağındayız artık kendimizi daha da geliştireceğiz. Okuma-yazma işin temeliydi, artık teknolojiyi öğreneceksiniz.

Eğitim noktasında bizlerden desteğini esirgemeyen sayın valimize, Milli Eğitim Bakanlığı’mıza ve bağlı kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyoruz. Bizler de Edremit Belediyesi olarak geldiğimiz günden bu yana eğitimin her noktasına dokunduk, hem velilerimizin, hem öğrencilerimizin ve dolayısıyla da öğretmenlerimizin yükünü azaltmaya çalıştık" sözleriyle projede emeği ve desteği olan herkese teşekkür etti.

Aralarında her yaştan kursiyerin bulunduğu ‘Nerede Kalmıştık’ Okuma Yazma Seferberliği sertifika programı kursiyerlere sertifika taktim edilmesinin ardından son buldu.

Sertifika alan 500 kadının arasında Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın annesi Besna Say da vardı. Okuma ve yazmayı bu eğitim sayesinde öğrenen 72 yaşındaki Besna Say sertifikasını Oğlu Edremit Belediye Başkanı Avukat İsmail Say’ın elinden aldı.