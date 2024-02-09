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DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA ‘’Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, Ülkemizin dört bir yanında, milletimizin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor.’’ dedi.

SU’YA YÖN VERİLİYOR

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan ‘su’yun değeri her geçen gün artarken, DSİ tarafından tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulan; içme suyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES’ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor.

“Su Vatandır” hassasiyeti ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkân sağlarken yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de olası taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.

Köklü kurumsal geçmişi 1914 yılı ‘’Umur’u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi’’ne kadar uzanan DSİ Genel Müdürlüğü Türkiye’nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade den DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, ‘‘Bizler maziden atiye uzanan, tarihini ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensuplarıyız. 18 Aralık 1953 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana 'Su Vatandır' anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiştir.

Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılına damga vurmaya devam edecektir. ‘’ diye kaydetti.

Tarım Kenti Van’da, 374.200 Dekar Araziyi Suyla Buluşturduk

Van’a yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Van’da inşa ettiğimiz 18 sulama tesisi ile 374 Bin 200 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık.” dedi.

‘’Van’ımıza 5 Baraj ve 3 Gölet Kazandırdık’’

Elverişli tarım arazileri, uygun iklim şartları ve çalışkan Vanlıların emekleriyle can bulan bereketli toprakları, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söylediği Van’da, refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 173 adet Tesis ile 13 Milyar 421 Milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, “Van’da son 21 yılda 5 baraj ve 3 gölet inşa ettik ve böylece 110,59 milyon m³ su depolama hacmine ulaştık.” dedi.

5 Barajda İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Vanlı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, “Van’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 5 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 20 bin 460 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz.’’ diyen Balta ‘’Taşkın Koruma Tesisleri ile Vatandaşlarımızı ve Toprağımızı Koruyoruz’’ mottosuyla; Van’da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 134 adet taşkın koruma tesisi ile Van şehir merkezi, 173 adet yerleşim yeri ve 8 bin 900 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır.

12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Yatırımlarımız İle Toprağımız Daha Kıymetli

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Van’da 1 adet işin tamamlanarak toplam milyon 172 bin 360 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Akif BALTA, “Van’da 14 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Van’da son 21 yılda 5 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 289,795 GWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif BALTA; “Kurulu gücü 64,80 MW olan bu tesisler sayesinde Milli Ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 869.385.000,00 TL katkı sunuyoruz.

Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 36 adet HES ile de Ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 1 894 000 hanenin enerji ihtiyacını Van’da Kurulu HES’lerle karşılıyoruz.” dedi.

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif BALTA; “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Vanlılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle “Türkiye Yüzyılı” idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.