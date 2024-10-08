Grubun yöneticisi olan “Hz. Ebu Cehil” takma adıyla bilinen E.K., Tokat’ın Zile ilçesinde güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Bu grup, sosyal medyada kediye yönelik işkence görüntüleri paylaşarak büyük tepki toplamıştı ve hayvanlara karşı gerçekleştirilen bu eylemler, toplumda infiale yol açtı.

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İkinci Üye İstanbul'da Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, grup üyelerinden bir diğeri olan A.T., “Arda Bateman” kullanıcı adıyla İstanbul’da yakalandı. İki çocuk, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı ve psikolog eşliğinde ifadeleri alındıktan sonra yasal süreç için savcılığa sevk edilecekler. Bu olay, özellikle gençlerin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği zarar verici davranışların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Toplumun Tepkisi ve Gelecek Adımlar

C31K” grubunun paylaşımlarındaki kutsal değerlere ve hayvanlara yönelik saygısızlık, halkın yoğun tepkisini topladı. İçişleri Bakanı, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, benzer durumların önüne geçilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. Bu olay, sosyal medyanın karanlık yüzleriyle ilgili farkındalığı artırırken, gençler arasında meydana gelen bu tür davranışların önlenmesine yönelik toplumsal bir tartışma başlatma potansiyeline sahip.

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Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi