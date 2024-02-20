DEVA Partisi Genel Merkezi tarafından alınan karar gereği Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı DEVA Partisi İl Başkanı Avukat Erkan İrven oldu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler kapsamında daha önce merkez ilçeler başta olmak üzere, diğer ilçelerde belediye başkan adaylarını açıklayan Deva Partisi Van İl Başkanlığı’nın Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Erkan İrven oldu.

“LİYAKATLİ KADROLARLA BU KENTİN YÖNETİMİNE TALİBİZ”

Adaylığının kendisine tevdi edilmesi sonrası açıklamalarda bulunan İrven, “Genel Merkezimiz tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı tarafımıza tevdi edildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde merkez ilçeler başta olmak üzere diğer ilçelerimizde de belediye başkan adaylarımızı açıklamıştık. İlçe belediye başkan adaylarımızın belli olmasından sonra, Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı da bana tevdi edildi.

İlçe belediye başkan adaylarımızın yanı sıra, teşkilatımızla birlikte sahada yoğun bir şekilde çalışarak, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacağız. Liyakatli kadrolarla bu kentin yönetimine talibiz. Bu işin üstesinden en iyi şekilde geleceğimize inanıyoruz.

Bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Van'ın DEVA'ya DEVA'nın da Van'a ihtiyacı var. Vizyoner belediye başkan adaylarımızla kentin sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için geliyoruz. Halkımızın her birinin desteğine ihtiyacımız var.

Ehil insanlarla Van’da gerçek belediyecilik yapacağımıza inancımız tamdır. Bu minvalde seçim çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri ve ekibimizi muvaffak etsin” ifadelerini kullandı.