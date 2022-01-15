Van'da deprem!
Van'ın Erciş ilçesinde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çimen Mahallesi’nde, saat 02:15’de 3.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin ardından Erciş ilçesi 2. bir depremle sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 08.33’te Erciş’in Gedikdibi Mahallesi’nde 3.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 4 kilometre olarak ölçüldü.
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