Türkiye-İran sınırında korkutan deprem!

İran sınırında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi.

Deprem 02.09.2022, 10:10 02.09.2022, 10:11
Türkiye-İran sınırında korkutan deprem!

AFAD’dan alınan bilgiye göre, İran sınırında saat 23.35’te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 14 km derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi.İHA

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