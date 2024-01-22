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Van’da bugün sabah 07.53’te Saray ilçe merkezli bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak açıkladı.

Meydana gelen deprem sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, kısa bir paylaşım yaptı.

Görür, sosyal medya hesabındaki paylaşımda; “Van, Keçikayası/Saray’da deprem oldu. Deprem 4,0 büyüklükte ve Van Fayı üzerinde. 2011’deki depremi bu fay üretmişti. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.