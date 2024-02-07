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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), Van'da büyükşehir ve ilçe belediye eşbaşkanları ile meclis üyelerini belirlemek için 13-14 Ocak’ta ön seçim gitmişti.

DEM PARTİ GEVAŞ ADAYI DEĞİŞTİ

DEM Parti Gevaş Belediye Eş Başkanlığı için yaptığı ön seçimlerde ilk turda ve ikinci turda çıkan Bedrettin Dinçer’den alınarak ikinci gelen Ruknettin Hakan’a verildi.

Önseçimde Ruknettin Hakan 32, Bedrettin Dinçer ise 35 oy almıştı. İkinci turda Ruknettin Hakan 48 oy alırken Bedrettin Dinçer 90 oy alarak eş başkan adayı seçilmişti.

DEM PARTİ GÜRPINAR ADAYI AÇIKLANDI

Gürpınar ilçesinde yapılan seçimde Mehmet Tahir Ertaş 107 oy ile eş başkan olmaya hak kazanmıştı. Kadın aday ise komisyon tarafından Mukaddes Karakoç olarak belirlendi.

Mukaddes Karakoç 2018 yılında HDP’den Van 7. Sıra milletvekili adayı olmuştu.