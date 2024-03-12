Yaklaşan yerel seçimler öncesi DEM Parti Van İl Yönetimi ve başkan adayları, Van Barosu, Van Ticaret Borsası, Sanayi Sitesi yönetimi, Organize Sanayi Bölgesi ve Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan DEM Parti Van İl Başkanlığı; “Tüm toplum kesimleri ile bir araya gelip ‘Kent uzlaşısını’ esas alarak belediyelerimizi yöneteceğiz” mesajı verdi.

Van Barosu da, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda; “Baromuza ziyaret gerçekleştiren DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi ile Parti Yönetimi ve DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Neslihan Şedal’a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederiz” dedi.

Seçim ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.