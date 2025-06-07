Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayramlaşma ziyaretleri, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde parti genel merkezlerinde başladı. Bu çerçevede ilk ziyaret, DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’ne gerçekleştirdiği bayramlaşma oldu.

Heyette en dikkat çeken isim ise DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar oldu.

Ziyarette “terörsüz Türkiye” vurgusu öne çıktı. MHP heyeti, bu yönde atılacak adımların bayram sonrası hız kazanacağı mesajını verirken, DEM Parti ise barışın ve sürecin önemine dikkat çekerek, “Barışa da bu sürece de sahip çıkmalıyız.” açıklamasında bulundu.