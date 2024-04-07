TRB2 illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş birliğini geliştirmeyi, bölgedeki kaynakların yerinde ve etkin kullanımını gözeterek, yerel potansiyeli kullanmayı, ulusal kalkınma programlarına uyumlu bir şekilde bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan DAKA, rutin personel toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’da yürütülen projelerin takibi ve sağlıklı biçimde yürütülmesi, proje izleme ve gözlem süreçlerinin takibi ve projeler sonucunda elde edilecek verimin en üst seviyede tutularak, alınan verimin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Bölgede yaptığı yatırımlar ve istihdamın artmasına yönelik çalışmalarla bilinen DAKA, adını son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda, Van Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu 6 tekstil fabrikasıyla duyurdu. Söz konusu fabrikalarda 2 bin 750 kişinin istihdamı hedefleniyor.