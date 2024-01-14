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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2024 yılı faaliyet toplantısını gerçekleştirdi.

Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen “Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı” kapsamında bölgede yaşayan kadınların inovasyon ve iş geliştirme potansiyelini ele alacak.

Bölgesel kalkınmada kadın girişimciliğinin önemini vurgulayan bu tema ile başta Van olmak üzere Bitlis, Hakkâri ve Muşlu kadınların, iş hayatında etkin rol almasına olanak sağlayacak çeşitli programlar ve planlamalar yapılacak.

2024 yılında gerçekleştirilecek faaliyetleri gündemine taşıyan DAKA, bu kapsamda 2024 yılının ilk personel toplantısını Van, Bitlis, Hakkari ve Muş personellerinin katılımıyla gerçekleştirdi.