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Van Gölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ), planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün Van'da elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kesintiler nedeniyle vatandaşların elektrik dağıtımında aksamaların olabileceği belirtilirken, çalışmaların elektrik şebekesinin güvenliği ve kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirileceği aktarıldı.

Elektrik kesintilerinin vatandaşların günlük yaşamlarını etkilememesi ve elektrik şebekesinin daha güvenli hale getirilmesi için gerçekleştirilecek olan planlı bakım ve onarım çalışmaları, VEDAŞ tarafından duyuruldu.

BAHÇESARAY:

10.00 – 14.00 saatleri arasında; Çiçekli, Ulubeyli, Doğanyayla, Elmayaka, Kırmızıköprü, Yaylakonak, Altıntas, Çömlekçi, Akyayla, Yaşlıkavak, Günryamaç, Kartal, Bağcılar, Paşaköy, Mahallelerinde.

ÇALDIRAN:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Recep Tayip Erdoğan ve Kışla Mahallesi Çaldıran Devlet Hastanesi Civarında

13.00 – 16.00 saatleri arasında; Yukarı Kuyucak, Aşağı Kuyucak, Umuttepe, Hanköy, Osmanlı Sarıçimen, Güneşliler, Atyoran Mahallelerinde.