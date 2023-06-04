WanHaber - ÖZEL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Çok sayıda ülkeden katılımcıların olduğu törene Van'dan da katılan isimler vardı.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'n Van'dan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve eşi Kadriye Kayatürk, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti MDK Üyesi Zahir Soğanda, AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanı Muhammed Çalağan, AK Parti Kadın Kolları Van İl Başkanı Havva Duran ve AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Abdulsamet Göl katıldı.

Mehmet Salih Giyci