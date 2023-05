Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki temasları kapsamında ilk olarak Keçiören'de "STK ve Muhtarlar Buluşması" programına katıldı.

Daha sonra programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda kendisini bekleyen coşkuluğu kalabalığa hitap etti.

Sığınmacı meselesine değindi

Seçimlere ilişkin gündemi değerlendiren Erdoğan, muhalefetin seçim malzemesi haline getirdiği mülteci meselesine değindi.

Sığınmacıların güvenli dönüşlerini sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Şimdi kafayı sığınmacılara taktılar. Biz bir Almanya'yı Avrupa'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl bir program içinde yapıyorsa biz de aynı programla yapıyoruz. Şimdiye kadar 500 bin suriyeliyi memleketlerine gönderdik. 1 milyon suriyeliyi suriye'de iskan edecek konutları yapıyoruz. Bay bay kemal taciz tecavüz olaylarının üstünü kapatan birine ülke temsil edilir mi? Böyle birisine ülke teslim edilir mi?

"Cumhur ittifakı da sözünü milletine söyleyenlerin ittifakıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sizler 81 ilin tamamından gelerek bu şehre gençliğinizi verdiniz. Bu şehir de size barınacak yuva verdi, hayatınızı sürdürecek bir iklim sundu. Türki ile Kürtü ile Alevisi ile Sünni ile bu ülkenin tüm evlatlarını göreceklerdir. Bu milleti dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Bizim sözümüz milletin birliği için çarpan yüreklerdir. Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen ecdat mirasına dört elle sarılanlardır.

Bizim sözümüz tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı tek vatan tek devlet şiarında bulaşanlaradır. Bizim sözümüz emperyalistlerin oyunlarını bir kez daha çıkarmak için bir olacağız, kardeş olacağız diyerek kenetlenenleredir. Bizim sözümüz ipinin bir ucu terör örgütlerinin bir ucu küreselcilerinin elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza çıkaranların riyakarlıklarına dur diyenleredir. Bizim sözümüz milletimizedir. Siyasi hayatımızın her döneminde, bugün de sözümüz yine milletimizedir. Cumhur ittifakı da sözünü milletine söyleyenlerin ittifakıdır.

"28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim"

Biz sözümüzü millete söylerken rakibimiz her gün bir başka maske ile bu zatın sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı özerklik diyerek Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek cezaevlerindekini serbest bırakacağız diyerek sözünü kandil'e söylüyor. Kandildekiler de kendisine destek açıklıyor. CHP genel başkanı uğruna İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüğü FETÖ'cüler için kapıları açma sözünü veriyor.

Onlar da desteğini sürdürüyor. Seslendiği bir diğer yer de Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlardır. Aleyhimize yaptıkları kampanyalar ile karşılık veriyor onlar da. Bay bay Kemal Selo'ya ne diyor? Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan değil mi? Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz, diyor.

Bizim üzüldüğümüz ülkesine sevdasından şüphe duymadığımız CHP seçmeninin düşürüldükleri durumdur. Artık yeni bir Seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz. CHP genel başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti. Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyu 1 eden partilere 40 vekil verdin. Cumhur ittifakı 323 parlamenter ile parlamentoda yerini aldı. 28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim.

"Durmadık usanmadın, eserlerimiz ile yola devam ettik"

Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı, bay bay Kemal mi yaptı? Biz yaptı biz. Melih Bey Ankara başkanı olduğu dönemde biz yaptık. Sorun ya, 4 yılda ne yaptın diye sorun. İstanbul'a sorun. Sen İstanbul'a 4 yılda ne yaptın? İzmir'in havalimanını da bu kardeşiniz yaptı. Bundan sonra da biz yaparız. İzmir İstanbul arasını 7 buçuk saatten 3 buçuk saate biz indirdik. Dağları kim deldi, biz deldik. Sen İzmir vekilisin, belediye sizde İzmir'e ne yaptınız. Yağmur yağdığında sel alıp götürüyor.

Ankara'da eğitime bakın AK Parti var. Sağlığa bakın AK Parti var. Bilkent'i kim yaptı? Yine en son aynı büyüklükteki hastanemizi yaptık. Durmadık usanmadın, eserlerimiz ile yola devam ettik. 27 Mayıs ülkemizin demokrasi tarihinin en önemli yol ayrımlarından biri. Pazartesi 29 Mayıs. Şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri. Bu iki önemli günün arasında 28 Mayıs var. Acılarımızdan ders aldığımız bir şölene çevirelim gelin.

"İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin"

Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her insanımızın bu kutlu yürüyüşte yer almasını istiyoruz. Gönlümüz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız. Her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Her vakit olduğu gibi siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Siz hangi istikameti gösteriyorsanız oraya doğru yürüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı eşinizi dostunuz akrabanızı mutlaka sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Biz orayı boş bırakırsak gelir birileri doldurur. Neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı verilen oy.

İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin. Dün bunu Malatya'da gördüm 50 bin kişi katıldı. Sivas'ta 100 bin kişi ile mitingimizi yaptık. Yiğidolar acayip geliyor. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ankara Sivas YHT yaptık mı? yaparsa biz yaparız. Bir Sivaslı arkadaş vardı 7'li masanın çevresinde, hala Sivas'a gidememiş. Sana yüksek hızlı tren hazırladık, konforu da yüksek. Gidemedi. O bay bay Kemal'in takdimi ile görevliydi. Biz Sivas'ı Allah için seviyoruz. Kaset montajı ile CHP'nin başına gelenler şimdi bu ülkeyi yönetmek istiyor.

"Terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirinin gücü yetmez"

Kandil'deki terör baronlarının desteklediği bilinen birine benim milletim oy verir mi, bu ülkemiz teslim edilir mi? Rakibini kaset kumpası ile çekilmeye zorlayan birine bu ülke teslim edilir mi? Sinan Oğan ile birlikte bu süreçte bu zaferi milletçe beraber kutlayacağız. Terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirinin gücü yetmez. Teröristleri ininde yok olmaya yiten bizdik.

Bunların böyle bir derdi oldu mu olmadı? Şimdi kafayı sığınmacılara taktılar. Biz bir Almanya'yı Avrupa'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl bir program içinde yapıyorsa biz de aynı programla yapıyoruz. Şimdiye kadar 500 bin Suriyeliyi memleketlerine gönderdik. 1 milyon Suriyeliyi Suriye'de iskan edecek konutları yapıyoruz. Bay bay Kemal taciz tecavüz olaylarının üstünü kapatan birine ülke temsil edilir mi? Böyle birisine ülke teslim edilir mi?

"Londra'nın tefecileri kime para vereceğini çok iyi bilir"

Gözü yaşlı ailelere ziyaret etmeyen bay bay Kemal kalıkmış insanlık dersi veriyor. Defne bay bay Kemal'e yüzde 90 oy verdi ama biz defne hastanesini bunlara rağmen yaptık. Bize oy versin vermesin biz ona bakmayız. İnsanlar yaşıyor mu yaşıyor? Biz bu yatırımı yaptık. Bay bay Kemal aç susuz bırakabilir ama biz bırakamayız.

Tek vaadi ülkeyi parlamenter sistemine geçirmek olduğu bunun için de attığı adımı tutturamadı. Kampanyasında bundan vazgeçti. Hepsinden öte gurur kaynağımız olan savunma sanayine bile saldırdılar. Yatırımlarımıza saldırdılar. İş durdurma yoluna gittiler. Kredi kaynaklarımızı tehdit ettiler. Siz kredi verirseniz bunları ödemeyeceğiz dediler. Bunlar size delikli kuruş bile vermez. Londra'nın tefecileri kime para vereceğini çok iyi bilir.

"Pazar akşamı Ankara'dan büyük müjdeler bekliyoruz"

Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Ülkemizin geleceğine sahip çıkmış olmak evlatlarımızın geleceğine yönelik sorumluluğun gereği. Karadeniz gazı dedik, doğal gaz 1 ay ücretsiz dedik. 1 yıl boyunca yüzde 25'i faturadan düşülecek dedik. Bir adım daha var, Gabar. Biz petrolü bulduk mu? Oradan gelecek kaynakla yeni bir adım atıyoruz. Gençlikle ilgili bankayı kuracağız. Bu banka ile bu kaynakları buralarda değerlendireceğiz. Kira yardımı konusunda en büyük destekleri buradan vereceğiz. Türkiye güçlü bir şekilde gidiyor. Buy kaynakları buralardan alıyoruz Londra'daki tefecilerden değil. Savunma sanayi gelirimiz en büyük kaynaklarımızdan biri. İHA SİHA KIZILELMA, TCG ANADOLU uçak gemimiz. Geldiğimizde TCG ANADOLU'nun bir üst segmentini yapacağız. Anka Türkiye'nin en önemli savaş uçaklarından biri. Bunlar KAAn aynı şekilde. Bunlarla durmak yok yola devam diyoruz. Pazar akşamı Ankara'dan büyük müjdeler bekliyoruz.

