İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinli masumlara zulmediyor.

Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden saldırılarını sürdüren İsrail şu ana dek 33 binden fazla Filistinli'nin ölümüne neden oldu.

Gazze'deki zulüm sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

"İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'a ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında dik durmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi.

"İsrail'e karşı dimdik, birlik içerisinde mücadele edilmesi gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca telefon görüşmesinde şunun da altını çizdi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir. İsrail'e karşı dimdik, birlik içerisinde mücadele edilmesi gerekiyor."