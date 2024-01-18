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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı isimler;

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın

Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer

Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar

Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan

Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş

Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol

Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek

Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya

Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı

Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan

Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran

Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç

Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu

Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan

"ADAYLARIMIZI ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan'ın kürsüden yaptığı konuşmada satır başları şu şekilde; "7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın isimlerini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin diğer kalanlarını açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor, kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm belediye başkan adaylarını ilan etmiş bulunuyoruz. İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı da tanıtacağız. Bunu kısa sürede tamamlayacağız.