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Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor.

Depremin etkilendiği 11 ilde hissedilir düzeyde artçı depremler sürüyor.

Son olarak afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken, bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın ardından Çorum'da da deprem oldu..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çorum'da depremi duyurdu.

AFAD, saat 00.34'te 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

16 kilometre derinliğinde...

Afetin derinliği ise 16.81 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü olarak Mecitözü işaret edildi.