WanHaber / M. Salih Giyci

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Hakan İlvan, mevcut görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İlvan, il başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, Twitter hesabı üzerinden "Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunmaktayım Görevim sürecinde halkın içinde olmaya ve halkla birlikte olmaya çaba gösterdim Bu süreçte en büyük mücadelenin sevgiyi yüceltmek olduğunu bilen bir kişi olarak Tüm van halkına selam olsun" paylaşımında bulundu.

Hakan İlvan'dan boşalan CHP Van İl Başkanlığı görevine yeniden Av. Seracettin Bedirhanoğlu atandı.