Gözler Araca Çevrildi: Kaçak Sigara Aparatları Ortaya Çıktı

Yapılan incelemede, aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlendi, bu durum olayı daha da ilginç hale getirdi cipte yapılan aramada, gözler kamaştıran bir miktarda gümrük kaçağı ürün bulundu. Ele geçirilenler arasında 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1.275 ateşleyici, 130 likit haznesi ve 18 şişe sigara likidi yer alıyordu. Bu bulgular, gümrük kaçakçılığı açısından son derece dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Şoför Serbest Bırakıldı: Olayın Ardındaki Gerçekler

Olayın ardından gözaltına alınan milletvekili şoförü Fatih A. ile bir başka kişi gümrük kaçakçılığı suçlamasıyla işlem yapılmasına rağmen serbest bırakıldı. Aracın içindeki kaçak ürünler ise polis tarafından el konularak incelenmeye alındı.

“Bilmiyordum” İtirafı: Ediz Ün’den Açıklama Geldi

CHP Milletvekili Ediz Ün, yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak araçtaki kaçak ürünlerden haberdar olmadığını ifade etti. Ün, konuyla ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, durumun netleşmesini talep etti.

Siyasi İtiraflar ve Kaçakçılık: Gözler CHP Üzerinde

Bu gelişmeler, yalnızca yerel değil, ulusal düzeyde de siyasi tartışmaları alevlendirebilir. CHP’nin itibarının sorgulanmasına yol açabilecek bu olay, kaçakçılık suçlamaları ve siyasi hesaplaşmaların gölgesinde derinleşebilir.