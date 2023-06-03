CHP’de bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında Kurultay'a gidilme kararı alındı.

CHP genel merkezinde saat 10.00'da başlayan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.

Birgün'ün haberine göre, CHP'de bugün yapılan Parti Meclisi toplantısından Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı.

MECLİS GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Toplantıda CHP'nin yeni Meclis grup yönetimi de belli oldu.

Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu.

TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.

Kaynak: süperhaber