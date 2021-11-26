Van’da yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projeleri’ kapsamında yenilenen Erek Dağı Caddesi asfaltlanıyor.

ÇEVRE 26.11.2021, 16:21 26.11.2021, 17:04
Van’da yol asfaltlama çalışması

Yaptığı prestij cadde çalışmalarıyla kente değer katan Van Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Van AVM Kavşağı ile Karşıyaka Beşyol Kavşağı arasındaki 1,6 kilometrelik Erek Dağı Caddesi baştan aşağı yenilendi.

Çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan cadde, yeni kaldırımları ve dekoratif ışıklandırmalarıyla modern bir görüntüye kavuşacak. Caddede alt yapı, yağmur suyu drenaj hattı, kaldırım altında fiber-optik hattı, engelli yürüme bandı, yol, kaldırım ve refüj çalışmaları tamamlanırken, asfalt seriminin ardından yapılacak yol çizgi, aydınlatma ve peyzaj çalışmasıyla cadde tamamlanacak.

Çalışma kapsamında kötü görüntü oluşturan mevcut elektrik hatları yer altına alınırken, caddedeki yeşil doku korunarak, mevcut ağaçlara da dokunulmadı. Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak yenilenen Erek Dağı Caddesi’nde kaldırım ve refüjde andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, altyapı ve diğer çalışmalar büyük bir titizlikle yapıldı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesince kent genelinde ‘Prestij Cadde Projesi’ uygulanan 7 cadde, cazibe merkezleri haline geldi.

Yorumlar (9)
Dırbas 20 saat önce
Allah rızas için eminpaşa,ya da el atn
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Vanlılar 17 saat önce
Sayın valimizden Allah razı olsun inşAllah vana büyük hizmetleri oldu
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Estetik 14 saat önce
Maraş Caddesi refüjü tam bir rezalet. Işıklandırma da yapılmadı. Maraş Caddesini Hacıbekir Caddesi veya sıhke Caddesi gibi yapsaydınız ya
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Nizam usta 14 saat önce
Birde devamını yapsanız iyi olurdu yamayla iş tamamlanmaz
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Vatandaş 13 saat önce
Acaba denetliyen varmı
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YURTLU 11 saat önce
Yeter artık kardeşim.kilit taşı üstüne asfalt. Asfalt üstüne asfalt atıyorsunuz.alt yapı yok tekrar kırıp tekrar yapıyorsunuz.
Su faturası kullanım 40 TL çevre vergisi ıvır zıvır 160 TL toplam fatura ödedik bu ay.
Belediyemizin parası çok ise, asfaltı yenileyeceğize ,toplu taşımayı öğrenciye ve askari ücret ve altında çalışanlara ücretsiz yapın yıl boyunca.
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SEYFULLAH 4 saat önce
CAZİBEYE BAK HİZAYA GEL VANIN EN YOĞUN EN İŞLEK CADDESİ ÇOHAZ KAVŞAĞI İLE KÜLTÜR SARAYI ARASINDAKİ CADDE ADETA HİNDİSTANIN VAROŞLARINI ANDIRIYOR. ŞEHRİN GÖBEĞİNDE OLAN BU CADDEYİ ÖNCE CAZİBE MERKEZİ YAPIN BU CADDEDE ARAÇLAR VE İNSANLAR ADETA SÜRTÜNEREK GEÇEBİLİYORLAR. SAYIN VALİYE SAYIN İPEKYOLU BEL. BŞK.NINA ÖNEMLE DUYRULUR
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kadri 4 saat önce
sıhke caddesi 10 numara oldu sağ olun var olun
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