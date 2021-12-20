Van'da su kesintisi uyarısı
VASKİ, Edremit Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Edremit Mahallesi’nde su kesintisi olacağını bildirdi.
İşte VASKİ’nin o paylaşımı:
Edremit Eski Cami Mahallesinde şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 20 Aralık Pazartesi 2021 (Bugün) Eski Cami Mahallesi Hayret Caddesi Pazarcılar Sokak’ta 4 saatlik su kesintisine gidilecektir.
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