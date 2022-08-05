Van'da elektrik kesintisi yaşanacak!

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 7 Ağustos Pazar günü Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılacak olan planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı mahalleler ve sokaklar

VEDAŞ Van'ın ipekyolu ilçesi Şrefiye Mahallesi ve Demirciler, Halk pazarı, Yunus, Çağlar, Ordu, İnan, Santral ve Avcılar Sokaklarında 07.08.2022 Pazar günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında planlı bakım onarm çalışması nedeni ile enerji kesintisinin yaşanacağını duyurdu.

Havadis