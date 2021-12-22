Van'da 611 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale'de 72, Çaldıran’da 3, Çatak’ta 115, Erciş 135, Gevaş’ta 14, Gürpınar’da 123, İpekyolu 3 ve Özalp 82 olmak üzere toplam 611 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İHA